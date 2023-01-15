«Трактор» уступил подмосковному «Витязю» в овертайме

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Витязю» (Подольск) со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме.

Счет в матче на третьей минуте открыли хозяева льда. Спустя шесть минут «черно-белые» отыгрались — отличился форвард Никита Сошников. До конца первого периода шайбу на свой счет записал нападающий «Витязя» Тайлер Граовац. Ворота хозяев льда взял Антон Бурдасов, ответную шайбу забросил Владислав Кара.

За девять секунд до завершения основного времени счет сравнял форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. Игра перешла в овертайм, где в серии буллитов победу хозяевам льда принес Станислав Яровой.