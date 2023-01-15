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«Парма» проиграла в Нижнем Новгороде

Очередной матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ БК «Парма» провел на берегах Волги. Игра против местного БК «ПАРИ НН» завершилась со счётом 78-73 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком на площадке в составе пермской команды оказался Джастин Робертсон, набравший 25 очков.

«Нижний Новгород» одержал 12-ю победу в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с восемью победами идет на восьмой строчке.

Следующую встречу в турнире пермский клуб проведет 19 января на своем паркете против красноярского «Енисея».

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