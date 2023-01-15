В Москве начался ёлочный круговорот

Москвичи начали избавляться от елок после новогодних праздников. Сдать ненужные деревья бесплатно можно в 600 пунктах приема, которые открылись в начале января в рамках ежегодной акции «Ёлочный круговорот». В сервисах по утилизации елок пока фиксируют осторожный спрос на эту услугу, но не исключают, что по итогам сезона заказов окажется больше, чем год назад. Тему продолжит Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Хотя пункты утилизации елок открываются в разных районах города с начала января, первыми на переработку отправляются нераспроданные деревья. Около 1 тыс. елок, сосен и пихт с городских базаров за первые 10 дней нового года получил Московский зоопарк. Бобры, олени, крупные кошки используют их, в частности, как укрытие и точилки для когтей.

Но в большинстве случаев ели становятся удобрениями, рассказал председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов: «Наши рекомендации — по возможности порезать деревья и высыпать опилки на снег ближе к природе, потому что это органика, которой не хватает городской почве и животным, остающимся в городе. Кроме того, из этого можно делать неплохие пеллеты, относительно экологичное топливо, у многих на дачах, например, есть пеллетные печки.

Просто зимой такого рода переработка неактивно работает. На заводы везти деревья далеко, вываливать это все в контейнеры рядом с домом неэкологично, так как это затрудняет сортировку. Для нас самое отрадное — что живые ели стали реже покупать, подросли продажи пластиковых деревьев. Лучше всего сохранить это дерево в лесу или в питомнике».

Сдать уже ненужную иссохшую елку бесплатно можно в 600 пунктах приема по всей Москве. Для тех, кто не готов самостоятельно перевозить дерево за несколько километров от дома, есть услуги частных компаний. Демонтаж и вывоз небольшого дерева, до 2 м, обойдется в 2-2,5 тыс. руб. Если оно выше 3 м, то около 5-6 тыс. руб. Оставлять заявку рекомендуют за три дня, но в отдельных случаях возможен и срочный выезд, рассказали “Ъ FM” в одном из онлайн-магазинов живых елей:

«Если еще вы находитесь в центре, то услугу можно заказать в любой день на любое время. Например, если вы сегодня к нам обратились, то где-нибудь до двенадцати часов мы подъедем. Могу позвонить водителям в вашем районе, если у них есть свободное окошко, естественно, возьмут ваш заказ. Если клиент живет за городом, то это плюс 30 руб. за километр.

Можно вывезти дерево высотой хоть 10 м, специалисты ее без проблем демонтируют и заберут».

Одни онлайн-магазины по продаже елей оставили стоимость утилизации деревьев на докризисном уровне, другие — подняли тарифы на 20%. Заработать на этой услуге трудно в любом случае, платить за нее готово не более 10-15% клиентов. И, судя по всему, этой зимой их доля может сократиться, отметил соучредитель интернет-магазина «Елка.net» Роман Ларшин: «В прошлом году некоторые клиенты оставляли заявку на вывоз дерева одновременно с его доставкой перед Новым годом. Сейчас же крайне мало обращений по этой услуге, скорее для поддержания лояльности клиентов мы ее сохраняем, но не ставим ее во главу угла.

Цены выросли процентов на 20. Иностранные деревья любого класса выросли в цене на 30%, и это связано исключительно с подорожанием доставки. Люди, как правило, в этом году выбирали ту же пихту Нордмана или пихту Фразера, но просто заказывали деревья ниже, чем обычно».

Как отмечают участники рынка, 15-20% москвичей, привыкших покупать датские и американские пихты, переключились на российские ели. Их минус в том, что они осыпаются и теряют форму быстрее импортных. Некоторым клиентам в итоге приходится покупать за праздники сразу два дерева, и это в итоге подстегивает спрос на утилизацию, пояснил директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев:

«Люди были готовы даже купить пару елей, то есть поставить одну в начале месяца и позже ее заменить. И это все равно получалось дешевле, чем приобретать в середине декабря импортную елку, которая простоит три-четыре недели. Сейчас заказы, которые мы уже обработали, находятся на уровне прошлого года. Если мы говорим об импортных деревьях, то пик выноса, наверное, придется на следующую неделю, и мы ожидаем даже небольшого увеличения спроса».

Об итогах сезона, отмечают участники рынка, можно будет судить в 20-х числах января, так как основная масса клиентов избавляется от новогодних деревьев после Крещения. Большинство частных сервисов по утилизации елей собираются принимать заказы вплоть до апреля.

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Елизавета Скобцова