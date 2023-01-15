В аэропорту Сочи три рейса задержали по техническим причинам

В аэропорту Сочи экипажи трех воздушных судов приняли решение о задержках рейсов по техническим причинам. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс по маршруту Сочи — Анталья авиакомпании "ИрАэро" — уже на взлете. Остальные борты — в Новый Уренгой и Шарм-эл-Шейх — проверяют технические службы. После осмотров самолеты будут отправлены в аэропорты назначения»,— рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

О задержке рейсов в аэропорту Сочи написалTelegram-канал «Туподар Краснодар». Один из его подписчиков сообщил о «массовых отменах» и переносах рейсов на вылет за рубеж: «Несколько раз перенесли уже вылет. До этого посадили в самолет и вывели. Чемоданы выгружают сейчас. Не ясно, будут перезагружать или еще оставят на перенос».

Алексей Белянин

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