Синоптики сообщили о потеплении в Краснодаре до +13 градусов в ближайшие дни

В ближайшие дни в Краснодаре потеплеет до +13 градусов. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр. Когда именно произойдет потепление, не уточняется.

Ночью и утром 16 января в краевом центре ожидаются туманы и гололедно-изморозевые явления. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-восточный 4–9 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем 6…8 градусов.

В целом по краю также прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах до -9 градусов; днем 3…8 градусов, местами в южной половине края до 12 градусов; в горах ночью -5…-10 градусов, днем 2…7 градусов.

На Черноморском побережье прогнозируется чуть более ветреная погода: ожидается северо-восточный ветер 6–11 м/с. Температура воздуха ночью 2…7 градусов, в Туапсинском районе +4…-1 градус; днем 8…13 градусов.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram