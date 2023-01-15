В Прикубанском округе Краснодара 11 улиц остались без света из-за аварии

В Прикубанском округе Краснодара устраняют аварию, в результате которой без света остались 11 улиц. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города.

Авария произошла из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ подстанции «Ангарская» АН-405 и семи трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Бархатная, Витебская, Каспийская, Королева, Могилевская, Спортивная, Якорная, Измаильская, Благодарная, Морозная, Ришельевская. Время устранения аварии и количество абонентов, оставшихся без света, не уточняется.

Последний раз авария на объектах энергетики в Прикубанском округе произошла в ночь 13 января — тогда без света остались четыре улицы. На ее устранение понадобилось около двух часов.

Александр Орлов

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