Миноритарий обжалует решения общего собрания акционеров НПО «Искра»

Миноритарный акционер ПАО «НПО «Искра» Розалия Нургалиева обратилась с заявлением в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительным решений общего собрания акционеров компании. Информация об этом размещена на сайте суда. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», собрание состоялось осенью прошлого года. Акционеры большинством голосов приняли решение о внесении изменений в устав общества и допэмиссии его акций. Позже НПО отчиталось о дополнительном размещении акций в количестве 12 млрд штук с номинальной стоимостью 1 руб. В октябре прошлого года по решению ЦБ допэмиссия была приостановлена, поскольку в документе, содержащем условия размещения, не было ссылки на то, что НПО «Искра» относится к стратегическим предприятиям. По данным отчетности «Искры», размещение продолжилось в середине ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса. Выручка ПАО в 2021 году составила 12,435 млрд руб., чистый убыток — 4,672 млрд руб.