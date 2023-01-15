Власти Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать деньги на содержание русской части местного кладбища

Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказалась принимать от российской стороны деньги, необходимые для содержания русской части местного кладбища. На нем с начала XX века хоронили представителей русской эмиграции, в том числе военных и деятелей искусства.

«В этом году город не принял денег из Кремля, позволяющих финансировать продление аренды земли, срок действия которой истек»,— сообщает Le Monde со ссылкой на Николая Лопухина, председателя Комитета по содержанию русских православных захоронений. Данную информацию изданию подтвердили в российском посольстве, в мэрии Сент-Женевьев-де-Буа Le Monde не ответили.

В публикации газеты говорится, что после 24 февраля русская часть кладбища «выглядит как лес» из-за того, что за захоронениями никто не ухаживает. На некоторых могилах размещены таблички с сообщением об истечении срока аренды земельного участка.

В 2016 году кладбище вошло в перечень русских историко-мемориальных памятников за рубежом. Его содержание финансируется правительством России, при кладбище работает русский попечительский комитет.

Андрей Сапожников