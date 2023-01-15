На Алтае у бутлегеров изъяли 15 тыс. литров нелегального спиртного

Сотрудники полиции Республики Алтай задержали 51-летнего местного жителя, который пытался провезти в регион крупную партию контрафактного алкоголя. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в салоне автомобиля бутлегера оперативники обнаружили сотню десятилитровых канистр, наполненных спиртосодержащей жидкостью. Дома у злоумышленника они изъяли более 7,5 тыс. бутылок алкоголя с этикетками известных брендов, 452 пятилитровые бутылки и 140 канистр со спиртом.

У поставщика суррогатного алкоголя, 62-летнего жителя Бийска, стражи порядка нашли более 650 десятилитровых канистр со спиртом. Всего в результате полицейской операции было изъято свыше 15 тыс. литров нелегального алкоголя.

Продавцу суррогата и его поставщику следователи предъявили обвинение по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, сбыт товаров и продукции без маркировки). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Следователи направили запросы 14 производителям известных торговых марок, чьи права были нарушены. В настоящее время установлено, что четверым владельцам популярных алкогольных брендов причинен ущерб на сумму почти 18 млн руб.

Илья Николаев