Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Алтае у бутлегеров изъяли 15 тыс. литров нелегального спиртного

Сотрудники полиции Республики Алтай задержали 51-летнего местного жителя, который пытался провезти в регион крупную партию контрафактного алкоголя. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в салоне автомобиля бутлегера оперативники обнаружили сотню десятилитровых канистр, наполненных спиртосодержащей жидкостью. Дома у злоумышленника они изъяли более 7,5 тыс. бутылок алкоголя с этикетками известных брендов, 452 пятилитровые бутылки и 140 канистр со спиртом.

У поставщика суррогатного алкоголя, 62-летнего жителя Бийска, стражи порядка нашли более 650 десятилитровых канистр со спиртом. Всего в результате полицейской операции было изъято свыше 15 тыс. литров нелегального алкоголя.

Продавцу суррогата и его поставщику следователи предъявили обвинение по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, сбыт товаров и продукции без маркировки). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Следователи направили запросы 14 производителям известных торговых марок, чьи права были нарушены. В настоящее время установлено, что четверым владельцам популярных алкогольных брендов причинен ущерб на сумму почти 18 млн руб.

Илья Николаев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...