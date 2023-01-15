В Приангарье по поручению Путина построят пешеходный мост

В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба правительства Прианагрья, для строительства моста получено положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в строительстве, а стоимость работ составит 106 млн руб.

«Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии. Принято решение сделать временный переход для пользования на время строительства нового моста. Подрядчик для проведения работ определен, с ним заключен контракт, сейчас он закупает необходимые материалы»,— говорится в сообщении.

Отмечается также, что пешеходный мост через реку Снежная был построен в 1970-х. Он связывает поселок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. Строительство нового пешеходного моста планируется завершить осенью 2023 года. По поручениям президента РФ Владимира Путина в Иркутской области реализуют еще два проекта. Это капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе и строительство автомобильного моста через реку Куту в Усть-Куте.

Влад Никифоров, Иркутск