Мобилизованный из Тюмени погиб на спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 28-летний мобилизованный из Тюмени Александр Титус. Портал 72.ru со ссылкой на местную администрацию сообщает, что 24 декабря автомобиль с солдатами, в которой находился тюменец, наехала на мину. Сейчас он находится в морге Луганска.

Дата прощания с Александром Титусом неизвестно. Сейчас его семья пытается добиться, чтобы тело отправили из Луганска домой.

В Тюмени у погибшего остались жена и двухлетняя дочь. До начала спецоперации Александр Титус работал товароведом в «Магните». Ранее мужчина служил по контракту три года, воевал в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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