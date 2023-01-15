Рамзан Кадыров поддержал назначение выходца из Чечни главой службы приставов в Прикамье

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал назначение на должность врио руководителя УФССП по Пермскому краю Абдулу Алаудинова. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграмм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамазана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамазана Кадырова

«Абдула Аронович является одним из самых лучших юристов России. За долгие годы добросовестной службы он зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный сотрудник, у которого за плечами огромный опыт работы в системе судебных приставов. Абдула трудился на разных высоких должностях в республике, на каждой из которых показал впечатляющие результаты» - написал господин Кадыров.

Напомним, господин Алаудинов был назначен врио начальника УФССП по Пермскому краю с 9 января. Он сменил на этом посту Сергея Неведомского, переведенного на аналогичный пост в Новосибирской области. До перевода в Пермь господин Алаудинов возглавлял службу приставов в Чеченской Республике.