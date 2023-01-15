На Кубани за сутки выявили 34 случая коронавируса

По данным на 15 января в Краснодарском крае зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего за сутки заболели 22 женщины и 12 мужчин в возрасте от одного года до 86 лет. Лидерами по числу новых случаев стали Краснодар (15), Сочи и Мостовской район (по 3). Общее количество заболевших с начала пандемии COVID-19 достигло 344 319 человек.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за минувший день в больницы Кубани госпитализированы четыре человека с признаками заболевания коронавирусом. Выздоровели 34 человек (всего – 332 934), умерших нет (всего умерли 11 138 человек).

В Крыму, по данным на 15 января, выявлено 27 заболевших, в Севастополе – 26, в Адыгее – 4. В целом в России за сутки диагностировано 4789 случаев коронавируса: госпитализировано – 489 человек, выздоровели – 3208, умерли – 43.

Александр Орлов

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