Крымский мост закроют для автомобилей и автобусов 17 января

Крымский мост 17 января закроют с 12 часов для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства.

Мост через Керченский пролив закрывают каждые несколько дней в связи с ремонтом дорожного полотна после взрыва, произошедшего 8 октября. Последний раз Крымский мост перекрывали 14 января. Движение по нему было ограничено в течение 12 часов.

Алексей Белянин

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