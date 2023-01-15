К 125-летию удмуртского поэта Кузебая Герда выпустили конверт с его портретом

В Удмуртии выпустили конверты к 125-летию со дня рождения удмуртского поэта, прозаика, драматурга, национального и общественного деятеля, основоположника удмуртской советской детской литературы Кузебая Герда. На конверте разместили портрет Кузебая Герда, написанный Денисом Никоновым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, всего изготовлено 200 тыс. экземпляров, они уже поступили в почтовые отделения.

На конверте есть знак почтовой оплаты литера А, таким образом не нужны дополнительные марки для отправки письма или открытки весом до 20 граммов по России. В центральном почтовом отделении Ижевска на ул. Кирова, 116 можно поставить оттиск специального штемпеля с надписью «125 лет со дня рождения Кузебая Герда» и портретом поэта.

«Выпуск юбилейных конвертов к 125-летию Кузебая Герда — это знак уважения и памяти об удмуртском литераторе, который внес неоценимый вклад в развитие удмуртского этноса, культуры, образования и науки»,— прокомментировал региональный управляющий УФПС Удмуртской Республики Почты России Сергей Колесов.

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