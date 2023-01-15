Следователи начали проверку после гибели людей в пожаре в Нижне-Исетском районе

Сотрудники СКР начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме на ул. Пархоменко в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас проводится осмотр места происшествия, а тела погибших отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Глава пресс-службе областного ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшими оказались 73-летняя пенсионерка и ее 44-летний сын. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем или неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Ранее пресс-служба МЧС рассказывала, что площадь пожара достигла 70 кв. м. Потушить огонь удалось менее чем за час.

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