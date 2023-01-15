В Апшеронском районе при столкновении двух машин пострадал 14-летний подросток

В Апшеронском районе два человека, включая 14-летнего подростка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ОГИБДД по Апшеронскому району

Авария произошла на трассе «станица Кубанская — станица Саратовская». По данным ведомства, водитель автомобиля УАЗ «Патриот» ехала на высокой скорости и на скругленном участке не учла дорожные и погодные условия. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущим навстречу Suzuki Liana.

В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу Горячего Ключа.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram