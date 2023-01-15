В Екатеринбурге побит рекорд стоимости за кв. метр на вторичном рынке

Средняя стоимость кв. метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге к 9 января составляла 103,3 тыс. руб., что является рекордным значением для города, следует из аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН). Так, за 2022 год цена за кв. метр выросла почти на 9 тыс. руб. При этом в начале 2021 года показатель был ниже на 24 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее дорогие квартиры представлены в центре города — в районе улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова, где средняя стоимость кв. метра составляет 137,1 тыс. руб., а максимальная — 226,3 тыс. руб.

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга находятся на границе города — Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Н–Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш. Там цены варьируются от 41,97 тыс. до 109,5 тыс. руб.

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