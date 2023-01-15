В Екатеринбурге открыли первую авиашколу для детей

В начале января в Екатеринбурге открыли первую авиашколу для подростков от 11 до 17 лет, пишет 66.ru со ссылкой на основателя школы, профессионального пилота Николая Каплина. В «Юном Авиаторе» детей обучают пилотированию, законам аэродинамики, устройству самолета.

Помимо теоретических занятий, подростки отрабатывают навыки на тренажере — переделанной кабине реального самолета Як-40. Ее высота 2,7 м, а вмещает она до четырех человек.

Преподаватели будут рассказывать как о гражданской авиации, так и о военной, в зависимости от интересов подростков. В ближайшее время в школе может появиться тренажер на основе кабины военного самолета L-39.

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