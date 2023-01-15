Найден похищенный в Новосибирске мужчина

В Новосибирске найден мужчина, которого похитили вчера рядом с ЖК «Эволюция» в Заельцовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, отметив, что в отношении похитителей возбуждено дело по ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Согласно данным следствия, 14 января средь бела дня группа мужчин напала на двух молодых людей. Одного из них злоумышленники усадили в свой автомобиль и увезли.

В пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области рассказали, что сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцем и изъяли видеозапись, запечатлевшая момент похищения. На кадрах видеозаписи, которую растиражировали СМИ, видно, как к двум молодым людям подъезжает белая иномарка. Четверо злоумышленников, размахивая, предположительно, пистолетами, начинают их избивать. Одну из жертв они берут под руки, усаживают на заднее сиденье своей машины и уезжают.

Илья Николаев