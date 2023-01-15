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Коммерсантъ FM
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Из-за пожара на рынке в Самарской области погиб человек

Во время пожара на рынке в городском округе Кинель в Самарской области погиб человек. Возгорание локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Позже в управлении МЧС по Самарской области добавили, что тело мужчины было обнаружено около 8 утра. Личность погибшего устанавливается.

В пресс-службе добавили, что в тушении пожара участвуют 118 человек и 46 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

Первые сообщения о пожаре на рынке в Кинели поступили в МЧС в 2:33 по московскому времени. К 6:45 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м.

Олеся Павленко

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