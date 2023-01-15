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Коммерсантъ FM
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Президент Финляндии о событиях на Украине: этому не видно конца

Подход президента России Владимира Путина к боевым действиям на Украине вызывает обеспокоенность, считает президент Финляндии Саули Ниинистё. Он сравнил политику Владимира Путина с ва-банком в покере без возможности выиграть.

«После результатов (референдумов о присоединении новых регионов.— "Ъ") Путин сказал, что эти территории навсегда останутся в составе России. Я истолковал это так, что он изо всех сил старался идти на войну, говоря о "вечном". Он играл в покер и поставил все на кон... мы имеем дело с человеком, который идет на все — без шансов все выиграть. Как вы можете воспринять поражение, если вы проиграли, когда уже поставили все на кон?» — рассказал господин Ниинистё в интервью Dagens Nyheter.

С подобным подходом российского руководства к боевым действиям финский президент связал участившиеся удары по украинской инфраструктуре. «Это война против инфраструктуры и простых людей... У нас сейчас полномасштабная война. И, пожалуй, хуже всего то, что этому не видно конца»,— считает Саули Ниинистё.

По его мнению, Владимир Путин допустил ту же ошибку, что и Иосиф Сталин при планировании советско-финляндской войны: рассчитывал на быстрое и успешное завершение боевых действий, недооценив решимость противоборствующей стороны.

Господин Ниинистё считает, что президент России решил «не обращать внимания» на вступление Финляндии в НАТО, чтобы не признавать наличие «новой проблемы» в Северной Европе. «То, что вы сделали, конечно, неправильно... но это не так уж и тревожит»,— объяснил финский президент подход российского коллеги к североатлантической интеграции Финляндии.

16 мая Владимир Путин заявил, что у России «нет проблем» с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО. Незадолго до начала боевых действий на Украине президент России называл расширение НАТО и принятие в альянс Украины недопустимым.

Андрей Сапожников

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