Количество погибших из-за наводнений на Филиппинах выросло до 27 человек

В результате наводнений на Филиппинах погибли 27 человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сводку государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий.

Три человека считаются пропавшими без вести. В эвакуационных центрах находится 112,6 тыс. человек, 9,8 тыс. человек покинули дома из-за угрозы наводнения.

По данным правительства, из-за наводнений 369 домов полностью разрушены, еще 1,2 тыс. домов получили повреждения. Также в 54 городах нарушено электроснабжение.

На этой неделе на Филиппинах прошли проливные дожди, в результате в некоторых регионах реки вышли из берегов. Ранее было известно о 20 погибших и 8 пострадавших.

Олеся Павленко