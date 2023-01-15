Бюджет Пермского края в 2022 году перевыполнен на 4,2%

За 2022 год в бюджет Пермского края поступили доходы в объеме 212,2 млрд руб. Это на 4,2% больше годового плана по сводной бюджетной ведомости (203,7 млрд руб.). Данные об исполнении краевой казны опубликованы в «Едином виртуальном кабинете депутата заксобрания».

Поступления в бюджет Прикамья по налогам на прибыль в 2022 году составили 107,3 млрд руб. и превысили план на 1,4%. По налогу на прибыль в краевую казну из запланированных 65,6 млрд руб. поступило 64,6 млрд. руб. Поступления по НДФЛ составили 42,7 млрд руб. при запланированных 40,2 млрд руб.

При этом, в сравнении с 2021 годом, поступления по налогу на прибыль организаций сократились на 20,8 млрд. руб.: С 85,4 млрд руб. до 64,6 млрд руб., а поступления по НДФЛ выросли на 5,9 млрд руб.: с 36,8 млрд руб. до 42,7 млрд руб.

Расходы регионального бюджета в 2022 году составили 220 млрд руб., что на 6,3% меньше планового показателя (236,4 млрд руб.). Дефицит краевой казны, по итогам года, составил 7,8 млрд руб.