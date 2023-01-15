В Омской области женщина и трое маленьких детей погибли при пожаре

Женщина и трое детей в возрасте двух, семи и девяти лет погибли при пожаре в частном доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По ее словам, на место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, рассказали в управлении СКР.

Как пиал «Ъ-Сибирь», в мае 2022 года в Омске двое детей в возрасте 1-го года и 3 лет погибли в пожаре в многоквартирном доме. Суд отправил под домашний арест их мать, которой предъявили обвинение по ст. 109 УК РФ. По данным правоохранителей, женщина надолго оставила детей одних дома, закрыв комнату, в которой они находились, на щеколду и входную дверь на замок. Пожар, по информации силовиков, начался от зажигалки, находившейся в открытом доступе.

Илья Николаев