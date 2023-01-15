«Сибирь» в упорной борьбе одержала победу на «Ак Барсом», отыгравшись со счета 1:3

В выездном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» взяла верх над «Ак Барсом» из Казани. К 51-й минуте сибирская команда проигрывала 1:3, но совершила камбэк и одержала победу в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0). Решающий гол за «Сибирь» провел нападающий Александр Шаров. Это его 23-я шайба в сезоне.

«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей – не витиеватый, как им хочется, а в мужской жёсткий хоккей. Разговор состоялся серьёзный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами – полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений. Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч», — заявил в интервью сайту КХЛ главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

«Сибирь» вышла на второе место в конференции «Восток». У команды 64 очка в 51 матче. От лидера конференции «Автомобилиста» из Екатеринбурга сибиряки отстают на 1 очко.

Илья Николаев