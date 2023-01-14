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Коммерсантъ FM
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Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, ранив трех женщин и ребенка

Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, получили ранения в результате стрельбы возле места проведения похорон на севере Лондона, сообщает The Guardian со ссылкой на столичную полицию. Три женщины доставлены в больницу.

Стрельба произошла днем на Феникс-роуд, недалеко от станции Юстон. В полиции заявили, что выстрелы, как предполагается, были произведены из движущегося транспортного средства.

Позже в Центральную лондонскую больницу была доставлена девочка с ранениями, предположительно, полученными в результате этого же происшествия. По предварительным данным, ранения женщин не представляют угрозы для их жизни.

В районе стрельбы ведется расследование. Задержаний пока произведено не было.

Мария Федотова

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