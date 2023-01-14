Скульптуры быков у петербургского мясокомбината «Самсон» увезли на реставрацию

Работы по демонтажу монументально-декоративных скульптур «Быки» у петебургского мясокомбината «Самсон» завершились в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе Городского музея скульптуры, на чьем балансе числятся памятники.

«Длительное пребывание на открытом воздухе, отсутствие профессионального ухода, акты вандализма привели к тому, что состояние скульптур катастрофически ухудшалось. И вот в 2021 году Быки стали частью «городской коллекции» Музея городской скульптуры, а сегодня уезжают в реставрационную мастерскую»,— говорится в сообщении.

Работы проводятся по заказу музея реставраторами ООО «РМ "Наследие"». Ранее городская прокуратура внесла вынесла представление руководителю учредждения ы с требованием привести скульптуры в надлежащий вид.

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