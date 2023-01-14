В Германии прошла демонстрация против расширения угольной шахты

Тысячи людей вышли на демонстрацию против сноса заброшенной деревни в коммуне Люцерат в Западной Германии. Снос должен освободить место для расширения угольной шахты. К акции присоединилась шведская активистка кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Грета Тунберг (в центре) на демонстрации Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Christian Mang Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Christian Mang Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen Следующая фотография 1 / 5 Грета Тунберг (в центре) на демонстрации Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Christian Mang Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Christian Mang Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen Демонстрация против расширения угольной шахты Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen

Климатические активисты ранее заняли деревню, потом началась операция по их выселению, сообщает The Washington Post. За первые три дня операции полиция сообщила, что около 470 человек покинули это место, 320 из них добровольно.

Протестующие прорывали блокаду полиции, некоторые из них добирались до угольной шахты Гарцвайлер. Полиция прогнозировала 8 тыс. участников демонстрации, сообщает Tagesschau. Акция проходила под лозунгом «Предотвратите выселения! За климатическую справедливость». «Пока уголь еще в земле, борьба не окончена»,— сказала Грета Тунберг в своем выступлении на демонстрации.

Активисты хотят помешать энергетической компании RWE выкапывать бурый уголь в этом районе. В 2022 году с RWE было достигнуто соглашение, позволяющее ей снести заброшенную деревню в обмен на прекращение использования угля к 2030 году, а не к 2038 году.

В 2020 году федеральное правительство Германии согласовало поэтапный график закрытия 18 ГВт генерации, работающей на буром угле, допустив при этом опцию сокращения переходного периода с 2038 до 2035 года. Операторы угольных электростанций в течение 15 лет будут получать от правительства компенсации общим объемом €4,35 млрд.

Мария Федотова