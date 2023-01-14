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Нижегородка перевела телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у нижегородки 1,5 млн руб., пообещав компенсировать ущерб ее инвестициям. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Нижегородка рассказала полицейским, что в течение месяца ей звонил неизвестный. Он убедил потерпевшую, что ее вложения пострадали от санкций, и пообещал помочь. Нижегородка взяла несколько кредитов и перевела полученные средства на счета, продиктованные злоумышленником. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере).

Полиция просит нижегородцев быть внимательными и не переводить деньги по указанию незнакомых людей, кем бы они не представлялись.

Елена Ковалева

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