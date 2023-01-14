В Челябинской области растет суточная заболеваемость коронавирусом

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. За прошедший день в регионе выявили 46 случаев заражения (42 днем ранее), в числе инфицированных трое школьников. Вчера по причине осложнений болезни умерли два человека, сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Челябинской области с начала пандемии составило 396720. За это время провели 8,1 млн исследований на COVID-19, из них 5,8 тыс. — за последние сутки. Суммарно выздоровели и выписаны 386718 пациентов. Сегодня в регионе болеет 565 жителей.