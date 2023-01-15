В начале января в ЧВК «Вагнер» сообщили, что с первой группы вступивших в компанию заключенных сняли судимости. Адвокат Александр Якимович прокомментировал «Ъ-Кубань» правовые возможности освобождения россиян от уголовной ответственности либо от наказания в обмен на отправку в зону боевых действий.



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«Согласно Конституции, уголовному и уголовно-исполнительному законам помилование является исключительной прерогативой президента РФ. При этом, поскольку критерии помилования нормативными актами не установлены, то фактически решение о помиловании конкретного осужденного глава государства принимает произвольно, по собственному усмотрению, руководствуясь теми принципами и теми оценками, которые сочтет значимыми в конкретном случае. Решение президента о помиловании вступает в силу для конкретного осужденного с даты публикации соответствующего указа, если в указе не установлена иная дата. До этой даты осужденный освободиться не может.

Для тех лиц, в отношении которых еще ведется производство по уголовному делу, правовых оснований освободиться от уголовной ответственности, которые применимы в интересующих нас случаях, несколько. Это деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, возмещение ущерба и назначение штрафа, а также истечение срока давности уголовного преследования. В основном эти основания могут применяться по преступлениям небольшой или средней тяжести, а по основанию возмещения ущерба — только по отдельным экономическим и налоговым статьям.

Других оснований для освобождения от уголовной ответственности закон не устанавливает, при этом такое освобождение осуществляется только судом.

Кроме того, в российском праве существует институт освобождения лиц, которые уже осуждены, от назначенного им наказания, если “судом будет признано, что для своего исправления он не нуждается в полном отбывании наказания” и “возместил полностью или частично вред, причиненный преступлением”. Также возможна замена наказания более мягким.

Эти факты позволяют предположить, что возможны следующие варианты:

отбывающие наказание по любым статьям могут быть помилованы президентом, если он сочтет, что их желание проходить службу в вооруженных силах РФ, участвующих в СВО, или содействовать мероприятиям СВО является основанием для помилования;

отбывающие наказание по нетяжким статьям могут быть освобождены судом от уголовной ответственности, если гражданин изъявил желание поступить на военную службу или на работу в организацию, работающую на СВО, что можно охарактеризовать как “иной способ заглаживания вреда, причиненного преступлением”;

если преступление совершено в отношении публичных интересов, участие в СВО можно рассматривать как “примирение с потерпевшим (то есть государством) и заглаживание причиненного государству вреда”;

осужденные за преступления небольшой или средней тяжести могут быть освобождены от уголовной ответственности с назначением им штрафа, а их поступление на военную службу будет определено как действие по “иному заглаживанию причиненного преступлением вреда”. Освобождение от уголовного наказания осуществляется на стадии вынесения приговора, то есть для применения его по приговорам, которые уже вынесены и вступили в силу, придется изменять Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы. Однако последние годы подобные изменения вносятся быстро. Убежден, что никаких препятствий для принятия подобных поправок не будет;

осужденных, которым лишение свободы заменено на более мягкий вид наказания, можно будет зачислить на воинскую службу и направить для ее прохождения в дисциплинарную воинскую часть. А осужденного за преступления небольшой или средней тяжести можно просто освободить от наказания “в связи с изменением обстановки”, указав, что это лицо перестало быть опасным, например, поскольку хочет участвовать в СВО. Хочу отметить, что для такого варианта необходимы серьезные изменения в действующем законодательстве. Естественно, что принятие этих решений возможно только до поступления на службу и до заключения контракта, так как принимать на военную службу лиц, отбывающих наказание, по действующему закону, запрещено. После принятия на службу этих лиц нужно будет привести к присяге, после чего на них начнут действовать воинские уставы.

Вопрос о зачислении в ЧВК я не могу обсуждать, так как само существование вооруженных формирований ЧВК противоречит действующему законодательству РФ, и вопросы вступления в созданные ими формирования находятся за гранью правового регулирования.

При этом надо понимать, что в РФ примерно 500 тыс. отбывающих наказание в виде лишения свободы. Из них призывного возраста — примерно 350 тыс., однако среди них велик процент негодных по состоянию здоровья. Но важно учитывать особенности этого контингента, среди которого значительная часть имеет убеждения, принципы и привычки мало совместимые со службой и защитой Родины. Возможно, призыв отдельных осужденных не повлияет на дисциплину в армии, в которой они растворятся, но даже 10 тыс. таких солдат — это уже сверхсерьезная проблема для воинских частей, так как дисциплина рухнет сразу везде. Поэтому заключенными нельзя сколь-нибудь существенно пополнить боевые части, а в тыловых частях они будут еще опаснее и бесполезнее».

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