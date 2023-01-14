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Следователи начали проверку после потасовки педагога и ученика в школе Севастополя

Севастопольский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку информации о применении силы педагогом в отношении ученика одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

В сети распространилось видео, на котором учитель применяет силу в отношении школьника. Кроме того, сообщается о длительном конфликте двух учеников общеобразовательного учреждения.

Следователи проверят все опубликованные сведения, а также оценят действия педагогического состава, обстановку в семьях указанных учеников и принимаемые органами профилактики меры.

Татьяна Ручкина

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