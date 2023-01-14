На ЕКАД построят новый склад Fix Price

Администрация Екатеринбурга выдала девелоперу индустриальной недвижимости PNK group разрешение на строительство склада для сети Fix Price, которое будет действовать 19 марта, сообщает 66.ru.

Напомним, здание площадью 68 тыс. кв. м. на Сибирском тракте планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Распределительный центр будет ориентирован на обслуживание Уральского и Сибирского федеральных округов, закроет складские потребности сети на рынке Казахстана. После открытие склада будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Новый склад Fix Price станет частью «PNK парк Сибирский Тракт» в районе Екатеринбургской кольцевой автодороге. В парке будет возможность отстроить еще более 260 тыс. кв. м индустриальных площадей.

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