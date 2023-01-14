Курорты Кубани презентуют для российских турагентств предложения к курортному сезону

С 30 января на курортах Краснодарского края пройдут презентационные недели для российских турагентств. Представители средств размещения, ресторанного бизнеса, развлекательных и экскурсионных объектов расскажут о предложениях для отдыхающих на 2023 год, сообщает пресс-служба администрации региона.

На специализированной платформе представители санаториев и пансионатов Сочи проведут онлайн-экскурсии по лечебным корпусам, номерам и рекреационной территории, а также расскажут об оздоровительных программах. Кроме того, будет представлена информация о семейном, пляжном и межсезонном отдыхе, а также горнолыжном, гастрономическом и сельском туризме. Подобные презентационные недели также посвятят Анапе, Геленджику и курортам Туапсинского района.

Онлайн-выставка курортов Кубани проводится с 2021 года. За это время ее посетили более 20 тыс. турагентов.

Татьяна Ручкина

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