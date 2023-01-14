В Сочи представили проекты развития трех сел Волковского сельского округа

Главе Сочи Алексею Копайгородскому представили концепцию развития трех населенных пунктов Волковского сельского округа Лазаревского района: Ордынки, Варваровки и Волковки. В них совокупно проживает около 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Важно, чтобы проекты развития инфраструктуры были направлены на улучшение качества жизни, основаны на предложениях и реальных потребностях людей в населенных пунктах. Именно эта идея в Генплане ключевая», – отметил глава Сочи.

В селе Варваровка предлагается построить детский сад на 80 мест, школу на 300 мест и центр дополнительного образования на 220 мест. В концепцию развития села Барановка по просьбам жителей внесли возведение Дома культуры и библиотеки. Также в проекты внесено строительство дороги между селами Барановка и Волковка и открытие спортплощадок во всех трех населенных пунктах.

Татьяна Ручкина

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