Четыре школы Свердловской области вошли в рейтинг лучших в России

Сразу четыре школы в Свердловской области в топ-200 лучших образовательных учреждений России по подготовке учащихся по математике и естественным наукам. Рейтинг составил федеральный образовательный центр «Сириус». На 19 месте оказался екатеринбургский Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ. Кроме того, в список лучших попали гимназия №9 и лицей №130 Екатеринбурга, а также Политехническая гимназия Нижнего Тагила.

При составлении рейтинге учитывались результаты олимпиад, в том числе международных, и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы.

На первом месте оказался Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга. Большинство учебных заведений, попавших в топ-200 находятся в Москве, Московской области, республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

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