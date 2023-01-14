На левой стороне Крымского моста выполнили почти половину работ по замене пролетов

По левой стороне автомобильной части Крымского моста завершили надвижку второго пролета. Таким образом, запланированные работы по замене пролетов выполнены почти на 50%, сообщил в Telegram-канале зампредправительства РФ Марат Хуснуллин.

«В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение»,— отметил Марат Хуснуллин.

Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад. По словам зампредседателя правительства РФ, он уже занял свое место на опорах моста.

Работы должны были проходить 14 января с 4 до 16 часов. Однако их удалось завершить и открыть движение по Крымскому мосту на четыре часа раньше.

Татьяна Ручкина

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