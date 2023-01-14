Пять человек погибли в ДТП в Кемеровской области

В Кузбассе произошла авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

ДТП, по данным полиции, произошло около 12:45 на 233 км трассы Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа. Водитель автомобиля ЗАЗ «Шанс», двигаясь со стороны Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и врезалась в автобус «Нефаз». В результате аварии водитель и четыре пассажира легковушки погибли на месте. Никто из 12 пассажиров автобуса, следовавшего в областной центр, за медицинской помощью не обращался, рассказали в полицейской пресс-службе. Движение на участке автодороги полностью перекрыто, на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Илья Николаев