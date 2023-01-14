«Правовых последствий это не имеет, а неудобства создает»

Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы гражданину, который пытался добиться, чтобы в справке о его прежней судимости МВД указало сведения о ее погашении. Суд указал, что это не может нарушать его права, так как гражданин не лишен возможности доказывать погашение своей судимости иными документами. Комментирует ситуацию партнер адвокатского бюро Mialegis Янна Галлаган.



Янна Галаган

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«С точки зрения закона судимость погашается автоматически по прошествии определенного срока с момента исполнения наказания. Длительность этот срока зависит от тяжести преступления. И если в последующем человек совершит преступление, эту судимость учитывать не будут, преступление не будет считаться рецидивом, а погашенная судимость — каким-либо отягчающим обстоятельством.

Документов, подтверждающих погашение судимости, законом не предусмотрено. Можно только ссылаться на нормы Уголовного кодекса о погашении судимости.

Существует еще возможность погашения судимости раньше срока, установленного законом, однако это возможно только через решение суда. В таком случае, чтобы доказать досрочное погашение, человек сможет предъявлять судебный акт.

Что касается справки по судимости, то ее форма утверждена административным регламентом МВД. И там предусмотрен весь перечень данных, который следует в этой справке отражать. И указания информации о погашении судимости там, как указал суд, не предусмотрено. Вероятно, потому что, как мы говорили, судимость погашается автоматически, и момент ее погашения можно рассчитать по срокам.

Но, конечно, на практике это не очень удобно. Например, когда человек приносит такую справку для трудоустройства, не каждый сотрудник кадровой службы будет искать Уголовный кодекс, чтобы рассчитывать сроки, и не каждому объяснишь, что судимость погашена, а сам факт судимости в прошлом правового значения не имеет, и в правах тебя никак не ограничивает. И люди часто обращаются с вопросами о том, как бы записи о судимости вообще убрать, именно потому, что правовых последствий они как бы не имеют, а неудобства создают.

Но, возможно, это решение Конституционного суда — как говорится, не приговор. Как мы видим из его текста, заявитель сначала потребовал у органов МВД внести сведения о погашении судимости в справку, потом в порядке административного судопроизводства попробовал признать бездействие полиции незаконным и уже потом, получив отказ в суде, обжаловал конституционность общих положений законов о полиции и о персональных данных.

Мне же видится, что человек пошел несколько не тем путем. По моему мнению, ему следовало обжаловать не бездействие органов МВД, которые отказывали ему на основании действующего регламента, не общие положения федеральных законов, а конкретно административный регламент МВД в той части, в которой он не предусматривает указания в справке необходимых ему сведений.

В принципе, он и любой другой человек, для которого эта проблема актуальна, может и сейчас попробовать пойти по этому пути. Главное требование: оспариваемый нормативный акт должен затрагивать истца непосредственно. При этом заявитель не стеснен в сроках давности, так как сам административный иск о признании нормативного правового акта недействующим может быть подан в суд в течение всего срока действия оспариваемого документа».

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