В СКР просят доложить о расследовании гибели двухлетней девочки на Кубани от удара током

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела по факту гибели двухлетней девочки от удара током в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2022 года, пока жительница Кубани закрывала входную дверь в квартиру, ее дочь самостоятельно спустилась по лестнице на первый этаж подъезда к выходу. Там был установлен электрический щит без обозначений о его опасности, а его дверцы не были заперты. Девочка прикоснулась рукой к внутренним элементам щита, и ее ударило током. В больнице ребенок скончался.

В СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако мать девочки не согласна с ходом расследования уголовного дела. Она считает, что к ответственности нужно привлечь всех виновных лиц, а также дать правовую оценку действиям сотрудников организации, обслуживающей жилой дом.

В связи с этим глава СКР поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить подробный доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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