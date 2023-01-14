Экс-глава краевого отделения ПФР трудоустроился в региональном отделении Социального фонда

Бывший глава отделения Пенсионного фонда по Пермскому краю Станислав Аврончук трудоустроился в региональном отделении Социального фонда. Как пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на отделение Соцфонда, господин Аврончук занял пост помощника управляющего отделением.

11 января стало известно, что Станислав Аврончук, возглавлявший отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю с 1991 года, покинул свою должность. Эта отставка произошла на фоне реорганизации учреждения: Пенсионный фонд РФ объединили с Фондом обязательного медицинского страхования в новую структуру — Социальный фонд РФ. Временно исполняющей обязанности руководителя регионального отделения Соцфонда назначена заместитель управляющего Юлия Зобина. В краевом отделении Соцфонда отмечали, что кандидатуры на пост руководителя учреждения согласовываются на федеральном уровне.