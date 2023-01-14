В Челябинской области заброшенный пионерлагерь продают за 96 млн рублей

Территорию и комплекс зданий заброшенного пионерского лагеря имени Павлика Морозова под Кыштымом выставили на продажу за 96 млн руб. Объявление размещено на портале «Авито».

На участке площадью 50,5 тыс. кв. м размещено 14 зданий, электростанция, артезианская скважина и очистные сооружения. Общая площадь объектов недвижимости составляет 3,2 тыс. кв. м. На расстоянии 1,4 км от участка согласована точка врезки газопровода.

По словам автора объявления, участок подходит под размещение туристического объекта, разработана концепция создания на нем загородного отеля.