Купели на Крещение Господне оборудуют во всех городах Удмуртии

В Удмуртии для желающих искупаться в проруби на праздник Крещения Господня оборудуют 55 купелей, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов. По его словам, там будет предусмотрен безопасный спуск к воде, деревянные поручни и нескользящие ступени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В ночь на Крещение будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Для желающих искупаться в проруби предусмотрят отапливаемые палатки с возможностью переодеться и попить чай.

В Ижевске купель оборудуют на пруду напротив ул. Береговая, 1б, в Сарапуле — на Каме в южном порту в районе лодочной станции ООО «Рейд», в Воткинске — на пляже «Остров» в микрорайоне Березовка и в районе улицы Мира, 5, в Можге — на городском пруду вблизи набережной