Банки с порохом обнаружили полицейские у жителя Кизнерского района Удмуртии

51-летний житель Кизнерского района незаконно хранил у себя дома металлические банки с порохом. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, они были обнаружены полицейскими во время обыска. Взрывчатое вещество осталось у мужчины после смерти его отца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, за добровольную сдачу оружия и боеприпасов в Удмуртии можно получить плату. Так, за нарезное огнестрельное оружие выплатят до 6 тыс. руб.; за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота — до 4 тыс. руб.; за обрезы, самодельное огнестрельное оружие — до 4 тыс. руб.; за газовое, холодное и метательное оружие — до 2 тыс. руб. Также предусмотрено вознаграждение за сдачу патронов, взрывных устройств и взрывчатого вещества, а также достоверную информацию о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.