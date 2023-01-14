На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 13 заболевших, в Сочи — три. По два случая зарегистрировано в Геленджике, Новопокровском, Тбилисском и Туапсинском районах. По одному заразившемуся обнаружили в Новороссийске, Горячем Ключе, Армавире, Абинском, Белореченском, Брюховецком, Красноармейском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 170 человек, в стационарах — 77.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 344 285 случаев COVID-19. Из них 332 900 человек выздоровели, 11 138 — скончались.

Татьяна Ручкина

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