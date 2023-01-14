Введение штрафов за незаконный сброс мусора поддержали 83% жителей Краснодара

Поправки в КоАП, согласно которым на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора, поддерживают 83% жителей Краснодара. Об этом сообщает SuperJob по результатам опроса.

Не поддерживают меру только 10% краснодарцев. Противники штрафов отмечают, что против вообще всех камер, а также приводят доводы о том, что «нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора».

Поддерживают в Краснодаре инициативу больше женщин, чем мужчин. Также за введение штрафов голосуют чаще молодые люди до 24 лет, чем представители старшего поколения. Кроме того, меру поддерживают больше владельцев машин, чем те, кто не водит машину.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram