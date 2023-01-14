Еда приходит одна

В Перми ликвидируют ООО «РестЮнион» — структуру известной ресторанной сети с одноименным названием. Такое решение связано с тем, что компания является недействующей. Согласно сайту группы, в Restunion входят рестораны CasaMia, «Халва» и «Тсуру» в Перми и Тюмени. Первые заведения объединения открылись еще в начале 2000-х годов. Совладелец сети Юрий Пирожков заявил, что исключение «РестЮнион» из ЕГРЮЛ — технический момент, а самого холдинга не существует и все рестораны работают самостоятельно. Эксперт отмечает, что объединение заведений общепита в холдинг обеспечивает им более эффективную работу. Но если со временем у бизнес-партнеров меняется позиция по отношению к своему предприятию, они могут прекратить продвижение общего бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компанию «РестЮнион», входящую в известное пермское ресторанное объединение с одноименным названием, исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», такое решение принято 11 января и связано с тем, что ООО «РестЮнион» является недействующей организацией. Компания, зарегистрированная в 2005 году, работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Соучредителями общества являются бизнесмены Олег Скрипко (44%), Максим Седунов (22,68%), Ильдар Кузяев (17,82%), Юрий Пирожков (13,5%) и Дмитрий Петухов (2%).

Юрий Пирожков пояснил, что исключение «РестЮнион» из ЕГРЮЛ — «технический момент». Собеседник подчеркнул, что холдинга Restunion не существует: «У нас не холдинг — все заведения самостоятельные». По словам бизнесмена, нет никакой компании, которая бы управляла заведениями холдинга. То, что на сайте Restunion рестораны CasaMia, «Халва» и «Тсуру» перечисляются в качестве заведений группы, господин Пирожков назвал «маркетинговым ходом».

Restunion является одной из старейших пермских ресторанных групп. Как сообщается на сайте объединения, первые рестораны группы открылись в 2001–2003 годах. Сегодня сеть включает в себя два ресторана итальянской кухни CasaMia, два ресторана восточной кухни «Халва» и три заведения японской кухни «Тсуру» в Перми. В Тюмени также функционирует по одному ресторану «Тсуру» и CasaMia. Ранее в Перми закрылся ряд заведений объединения, например «Тсуру» на ул. Ленина, 66а, CasaMia на ул. Сибирской, 8.

Предприниматели Олег Скрипко, Максим Седунов, Ильдар Кузяев, Юрий Пирожков и Дмитрий Петухов также числятся соучредителями компаний в сфере общепита «РЮ-Центр», «РЮ-Восток», «Немецкий ресторан», «Восточный ресторан» и других. Кроме того, предприниматели имеют доли в обществах, независимых от перечисленных партнеров. Например, Юрий Пирожков является единственным учредителем ООО «РестНЦ», ООО «Микс» владеют господа Седунов и Скрипко, ООО «Эмбер» — господин Кузяев и бизнесмен Рашид Габдуллин. Господин Габдуллин также является совладельцем ООО «Халва» (по этому адресу работает «Тсуру»).

Рашид Габдуллин уточнил, что является партнером владельцев заведений, потому что ему принадлежит помещение на Комсомольском проспекте, 47. По этому адресу работает гастропаб Аmber, арендующий у бизнесмена помещение. «Остальные объекты — вне зоны моей компетенции»,— сообщил Рашид Габдуллин. Собеседник отметил, что не в курсе того, как концептуально организованы рестораны CasaMia, «Халва» и «Тсуру», но выразил мнение, что они не являются холдингом.

Соучредитель ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг», гриль-таверны «Монтенегро») Вадим Яхнин пояснил, что в России нет закона о холдингах, но понятие «группа компаний» существует. Заведениям общепита объединение в группу позволяет более эффективно продвигаться на рынке, централизовать закупки и прочее. «Если рестораны работают под единым, зонтичным брендом, это дает им хорошую узнаваемость»,— рассуждает господин Яхнин. Владельцы ресторанов Restunion продвигали не название сети, а бренды своих заведений. «Restunion — один из пионеров на рынке общепита Перми. Объединение росло и оказывало качественные услуги общественного питания. Я с уважением отношусь к этой группе»,— заметил Вадим Яхнин. Бывает, что со временем у бизнес-партнеров меняется позиция по отношению к своему предприятию, поэтому они прекращают продвигать зонтичный бренд, добавил соучредитель «Фо-Рест».

Евгения Ахмедова