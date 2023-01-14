Жители Екатеринбурга стали получать платежи за пользование землей

В январе жители Екатеринбурга, в том числе и те, кто давно не покупал недвижимости, стали получать счета за пользование землей. Размер платежа составляет около 500 руб., а приходит он тем, у кого в пользовании есть гараж.

В мэрии пояснили, что счета приходят владельцам гаражей и иной недвижимости, если они не оформляли права на участок и не платят земельный налог. «Выявленным лицам начисляется плата за фактическое пользование земельным участком в размере арендной платы», — цитирует пресс-службу администрации Е1.ru.

Поисков участков без правообладателей сейчас занимается земельный комитет.

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