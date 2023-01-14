Под Екатеринбургом за 500 млн рублей построят мост через Исетское водохранилище

К 2025 году на 13 км дороги Верхняя Пышма – Среднеуральск построят мост через Исетсткое водохранилище, сообщает Е1.ru со ссылкой на министерство транспорта Свердловской области. Для реализации проекта из бюджета региона выделят 500 млн руб. Проект моста планируется подготовить к февралю 2024 года.

Сейчас через Исетсткое водохранилище можно проехать через дамбу, которая была построена еще в 1949 году, и где установлен весовой контроль, из-за чего по ней могут ездить автомобили весом не более 5 тонн. Грузовикам же водохранилище приходится объезжать.

В ПАО «Энел Россия» изданию также рассказали, что в случае разрушения дамбы есть риск затопления не только Верхней Пышмы и Среднеуральска, но и Железнодорожный район Екатеринбурга.

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